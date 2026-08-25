Arrestato a Torino giovane accusato di furto per 60 mila euro in Moldavia

TORINO – Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Torino perché destinatario di un mandato di arresto internazionale ai fini dell’estradizione per furto aggravato.

A far scattare i controlli è stato un alert del sistema “Alloggiati Web”, che ha portato una Volante della Questura di Torino in una struttura ricettiva di via Ormea. Gli agenti hanno identificato un ospite che, nel tentativo di evitare i controlli, avrebbe consegnato documenti intestati a un’altra persona.

Accompagnato in Questura per accertamenti, il giovane è stato identificato e, attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è emerso a suo carico un provvedimento di cattura internazionale emesso lo scorso marzo dal Tribunale di Chisinau, in Moldavia.

Secondo le autorità moldave, il 26enne sarebbe coinvolto in un furto aggravato commesso nel gennaio 2026 insieme ad altri complici, ancora da identificare. Il bottino avrebbe avuto un valore di circa 60 mila euro.

L’uomo è stato quindi arrestato in attesa della procedura per la sua eventuale estradizione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese