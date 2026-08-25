CronacaCuneo
Bagnino annega in mare ad Andora con l’uomo che stava soccorrendo, un 66enne cuneese
Il bagnino, il 62enne Fabrizio Valente, aveva già riportato a riva la moglie del bagnante 66enne Luigi Fusano
CUNEO – Tentava di riportare a riva un uomo ma è rimasto vittima del mare insieme alla persona che voleva salvare. Un bagnino e un turista originario del Cuneese sono morti in mare ad Andora, nel Savonese, attorno alle 10.40 di oggi.
Il turista e sua moglie, coppia residente a Cuneo, stavano facendo il bagno e si sono trovati in difficoltà.
Il bagnino si è tuffato ed è riuscito a portare a riva la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere il marito. L’intervento si è dimostrato più difficile del previsto e i due non sono riusciti a tornare a riva: entrambi sono annegati. Il 62enne avrebbe infatti accusato un malore mentre si avvicinava all’uomo da salvare.
Sul posto sono arrivati i soccorritori e il personale della Capitaneria di porto, ma non c’è stato nulla da fare per i due.
Le vittime sono Fabrizio Valente, il bagnino, savonese di 62 anni, e Luigi Fasano, il bagnante, di 66 anni.
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