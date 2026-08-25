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CronacaTorino

Castellamonte, i funerali di Alexis: l’ultimo saluto al 22enne morto in un sinistro stradale

Il giovane 22enne ha perso la vita lo scorso 18 agosto
Chiara Scerba

Pubblicato

16 secondi fa

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CASTELLAMONTE – La comunità di Castellamonte si stringe attorno al dolore della famiglia per l’addio ad Alexis Pagliero, il giovane di 22 anni tragicamente scomparso a seguito dello schianto avvenuto lo scorso 18 agosto.

Per approfondire:

I funerali saranno celebrati mercoledì 26 agosto 2026, alle ore 10:00, nella chiesa parrocchiale della frazione di Spineto. Il 22enne lascia la madre Rosella, docente all’Istituto comprensivo Cognengo, il padre Michelangelo e la fidanzata Gaia.

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