CronacaTorino
Castellamonte, i funerali di Alexis: l’ultimo saluto al 22enne morto in un sinistro stradale
Il giovane 22enne ha perso la vita lo scorso 18 agosto
CASTELLAMONTE – La comunità di Castellamonte si stringe attorno al dolore della famiglia per l’addio ad Alexis Pagliero, il giovane di 22 anni tragicamente scomparso a seguito dello schianto avvenuto lo scorso 18 agosto.
I funerali saranno celebrati mercoledì 26 agosto 2026, alle ore 10:00, nella chiesa parrocchiale della frazione di Spineto. Il 22enne lascia la madre Rosella, docente all’Istituto comprensivo Cognengo, il padre Michelangelo e la fidanzata Gaia.
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