È Alexis Pagliero il 22enne morto in uno scontro tra moto e auto a San Giorgio Canavese

SAN GIORGIO CANAVESE – È morto a 22 anni Alexis Pagliero, di Castellamonte, vittima di un grave scontro stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 19, sulla circonvallazione di San Giorgio Canavese. Il giovane era in sella alla sua Suzuki GSR quando si è scontrato con una Fiat Panda.

L’impatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio semaforico tra la circonvallazione e la provinciale per Lusigliè e Ciconio, un punto già teatro in passato di altri gravi scontri stradali.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Agliè e del Nucleo radiomobile di Ivrea, la moto procedeva in direzione Castellamonte quando si è scontrata con la Panda, che arrivava dalla direzione opposta e avrebbe iniziato una manovra di svolta. La dinamica, tuttavia, è ancora al vaglio degli investigatori.

L’impatto è stato molto violento: alla motocicletta si sono staccate la forcella e la ruota anteriore, mentre il 22enne è stato sbalzato sull’asfalto e ha perso conoscenza. I soccorritori del 118 hanno tentato di intervenire, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il conducente della Panda, un uomo di 33 anni, ha riportato ferite lievi. Dopo essere stato medicato, è stato trasportato all’ospedale di Ivrea per ulteriori accertamenti.

La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore, il tempo necessario per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi utili a ricostruire con precisione l’accaduto.

La morte di Pagliero si inserisce in un’estate particolarmente difficile sulle strade del Torinese, dove diversi motociclisti sono rimasti vittime di scontri stradali.

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