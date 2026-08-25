Gira in moto per Beinasco anche se era sottoposto agli arresti domiciliari: in garage 3,5 kg di hashish

BEINASCO – Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma venerdì 21 agosto è uscito di casa e si è messo a circolare per le strade di Beinasco in sella a una moto 125. Il suo allontanamento è stato notato dai carabinieri della stazione locale, che lo hanno seguito fino alla sua abitazione.

Una volta arrivato, il cinquantenne è sceso nei garage di pertinenza. Qui i militari lo hanno sorpreso mentre cercava di nascondere una busta di cellophane. All’interno sono stati trovati 35 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi 3,5 chili.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e portato in carcere. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed evasione, per aver violato gli obblighi imposti dalla detenzione domiciliare.

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