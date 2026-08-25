Ritrovato un cadavere sul greto del torrente a San Francesco al Campo: sarebbe della studentessa scomparsa Stefania Halip

SAN FRANCESCO AL CAMPO – Sarebbe di Stefania Halip, 24 anni, il cadavere rinvenuto questa mattina sul greto del torrente Fisca, nei pressi di un ponte lungo la strada provinciale 13 a San Francesco del Campo. La ragazza è la studentessa allontanatasi da casa domenica notte e non più tornata a casa a San Francesco del Campo (TO). Per la sua scomparsa, la famiglia aveva presentato denuncia alla Polizia Locale.

Sul luogo del ritrovamento sono immediatamente intervenuti i soccorsi, e la zona è stata raggiunta dai Carabinieri e dagli agenti della Polizia municipale, impegnati anche nella gestione della viabilità lungo il tratto interessato. Per il recupero del cadavere sono entrati in azione i Vigili del fuoco, comprese squadre del Nucleo Saf. Presente anche l’elisoccorso del 118. Le operazioni sono ancora in corso.

Il corpo deve essere recuperato e messo a disposizione degli accertamenti dei Carabinieri e del medico legale.

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