Si cerca Stefania Halip, 24enne scomparsa da San Francesco al Campo dalla notte di domenica

SAN FRANCESCO AL CAMPO – Da domenica notte non si hanno più notizie di Stefania Halip, 24 anni, studentessa universitaria residente a San Francesco al Campo con i genitori e le sorelle. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri di Ciriè e ora chiede aiuto per ricostruire i suoi ultimi spostamenti.

Stefania era rientrata dal mare con i familiari intorno alle 22 di domenica. La mattina seguente i genitori si sono accorti che non era più in casa. Inizialmente hanno pensato a una breve uscita, ma la ragazza non è rientrata e non si è presentata nemmeno all’appuntamento previsto per accompagnare la sorella più piccola al centro estivo. Intorno alle 14 è quindi scattato l’allarme.

A preoccupare particolarmente la famiglia è il fatto che Stefania fosse solita avvisare i genitori anche per brevi spostamenti. Viene descritta come una ragazza tranquilla e molto legata alla famiglia. Studia all’università e lavora saltuariamente in una pizzeria di San Francesco al Campo.

L’ultima localizzazione del telefono

Un possibile elemento per ricostruire i suoi movimenti arriva dal cellulare. Secondo quanto riferito dai familiari ai carabinieri, il telefono sarebbe stato localizzato intorno alle 4 di lunedì nella zona del supermercato Crai, tra San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. Da quel momento non è più risultato raggiungibile, forse perché spento o scarico.

La famiglia invita chiunque abbia visto Stefania o possa fornire informazioni utili a contattare il 112 o i carabinieri di Ciriè. È disponibile anche il numero della madre: 347 8625937.

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