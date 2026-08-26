Il Tour de l’Avenir si conclude in Piemonte con la Strambino – Ceresole Reale Lago Serrù. Tutti aspettano la vittoria dell’italiano Lorenzo Finn

STRAMBINO – Mercoledì 26 agosto si conclude in Piemonte il Tour de l’Avenir la più importante corsa a tappe di ciclismo su strada riservata agli under 23. La corsa a tappe è stata vinta in passato da Felice Gimondi, Greg LeMond, Miguel Indurain, Laurent Fignon, Egan Bernal, Isaac Del Toro e Tadej Pogačar, Il Tour de l’Avenir torna nel territorio della Città metropolitana di Torino dopo due anni.

L’ultima del tappa della corsa si corre da Strambino al Lago Serrù nel territorio di Ceresole Reale a 2275 metri nel Parco Nazionale Gran Paradiso, ripercorrendo il percorso della tappa del Giro d’Italia 2019.

Favorito per il successo di tappa e il successo finale è il ligure Lorenzo Mark Finn che este già la magia gialla di leader e che nel 2024 e 2025 ha vinto il titolo mondiale in linea nelle categorie Juniores e Under 23.

Oltre a Strambino e Ceresole Reale-Lago Serrù, le località e i comuni toccati dalla corsa sono Caravino, Albiano d’Ivrea, Bollengo, San Lorenzo, San Giovanni, nuovamente Strambino, San Martino Canavese, Silva, Torre Canavese, Bairo, Madonna delle Grazie, Agliè, Ciconio, Rivarolo Canavese, Favria, Busano, Rivara, Prascorsano, San Colombano Belmonte, Cuorgné, Salto, Pont Canavese, Sparone, Locana, Rosone, Noasca, Prese-Montone.

A Strambino mercoledì 26 agosto l’area compresa tra le piazze del Municipio, Don Luigi Vesco e Repubblica rimarrà chiusa al transito e alla sosta dalle 8 alle 16. L’area dei parcheggi presenti nella via Cotonificio nell’ area mercatale sarà interdetta alla sosta e al transito dalle 8 alle 15, dato che sarà riservata allo stazionamento dei bus delle squadre in gara.

A Ceresole Reale mercoledì 26 agosto la Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet sarà chiusa a partire dalle 8 in località Chiapili Inferiori. Il transito all’interno dell’abitato di Ceresole sarà vietato dalle 14,30 e fino al termine della manifestazione a partire dalla galleria lungo la Provinciale 460. Saranno vietati gli attraversamenti e le uscite da strade laterali e parcheggi. Il servizio di bus navetta all’interno del paese sarà sospeso dalle 14,30 a fine manifestazione e saranno sospese le navette verso il Colle del Nivolet, ad eccezione della corsa su prenotazione in partenza da Locana ore 6,30, con rientro dal Nivolet alle 18,30. Il parcheggio al Lago Serrù sarà chiuso con rimozione forzata dalle 24 di martedì 25 agosto alle 18,30 di mercoledì 26.

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