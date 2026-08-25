Torino, controlli “Alto Impatto” a Barriera Nizza: un arresto e oltre 6 mila euro di multe

TORINO – Controlli straordinari della Polizia di Stato nei giorni scorsi tra Barriera Nizza, la stazione di Porta Nuova e le aree vicine. L’operazione, coordinata dal Commissariato Barriera Nizza, ha portato all’identificazione di 208 persone e al controllo di 26 veicoli.

In piazza Bengasi gli agenti hanno arrestato un cittadino italiano trovato in possesso di 15 frammenti di hashish. Sempre durante i controlli, un cittadino straniero con precedenti per reati legati allo spaccio è stato sorpreso all’angolo tra via Berthollet e via Nizza mentre importunava i passanti: nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento.

Verificati anche quattro esercizi commerciali, tra bar e sale giochi. La titolare di un locale di via Nizza è stata multata di 4 mila euro per la presenza di due videolottery accese e funzionanti a meno di 400 metri da luoghi sensibili, in violazione della normativa regionale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale. Sono stati controllati 26 monopattini elettrici, sette dei quali sottoposti a sequestro amministrativo. In totale sono state contestate 45 violazioni, per oltre 2 mila euro: 23 per mancato uso del casco, sette per assenza di assicurazione, quattro per mancanza del contrassegno identificativo, una per irregolarità nella potenza del mezzo, otto per trasporto di passeggeri e una ciascuna per circolazione contromano e sul marciapiede.

L’attività ha coinvolto, oltre alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia Ferroviaria, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e dell’Unità cinofila antidroga. I controlli sono stati disposti dalla Questura nell’ambito dei servizi per contrastare illegalità e degrado urbano nelle zone più frequentate della città.

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