Elicottero precipita in Valle Antrona dopo aver urtato i cavi: due morti al lago di Campliccioli

CAMPLICCIOLI – Questa mattina in alta Valle Antrona, nel Verbano-Cusio-Ossola, un elicottero ultraleggero è precipitato nella zona del lago artificiale di Campliccioli, a circa 1.400 metri di quota, provocando la morte delle due persone che si trovavano a bordo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11. Secondo le prime informazioni, il velivolo avrebbe urtato alcuni cavi elettrici che attraversano la zona sopra il bacino artificiale. A seguito dell’impatto l’ultraleggero avrebbe preso fuoco, per poi precipitare al suolo.

La zona del lago di Campliccioli si trova in alta Valle Antrona, in un’area montana al confine tra l’Ossola e la Svizzera. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i mezzi del 118. È stato mobilitato anche l’elisoccorso, decollato da Borgosesia.

Per le due persone a bordo, però, non c’è stato nulla da fare. Entrambe sono decedute nell’incidente.

In corso gli accertamenti sulla dinamica

Restano ancora da chiarire le cause esatte della tragedia. Gli accertamenti delle autorità competenti dovranno ricostruire la traiettoria seguita dall’ultraleggero e le circostanze che hanno portato all’impatto con i cavi elettrici.

Dalle prime informazioni, inoltre, il velivolo non sarebbe decollato dalla vicina aviosuperficie di Masera. La base di partenza dell’ultraleggero non è al momento ancora stata identificata.

Le indagini dovranno quindi chiarire anche la provenienza del mezzo e ricostruire tutti gli spostamenti effettuati prima dell’incidente. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a comprendere cosa sia accaduto nella zona del lago di Campliccioli.

La tragedia ha richiesto l’intervento coordinato dei soccorritori in un’area montana particolarmente impervia. Ora spetterà alle autorità stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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