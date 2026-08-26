Joe Bastianich apre il nuovo JB Burger a Torino in piazza Carlina

TORINO – A Torino sta per arrivare un nuovo protagonista della scena dello smash burger. È quasi pronto il locale di JB Burger, la catena lanciata dall’imprenditore e personaggio televisivo americano Joe Bastianich, che ha scelto piazza Carlina, all’angolo con via Santa Croce, per il suo debutto in città.

A mostrare per la prima volta le immagini del locale è stato lo stesso Bastianich, che ha pubblicato sui social un video dedicato al nuovo ristorante. Dalle immagini si vede che i lavori per l’allestimento sono ormai alle battute finali.

La data ufficiale dell’apertura non è stata ancora comunicata, ma l’inaugurazione dovrebbe arrivare entro poche settimane. L’attesa, dunque, è destinata a durare ancora poco.

Bastianich: «Il posto è fighissimo»

Che Joe Bastianich avesse scelto Torino per uno dei nuovi punti vendita di JB Burger era già emerso nei mesi scorsi. Ora, però, il progetto entra nella fase decisiva con il locale praticamente pronto.

«Manca sempre meno tempo per l’apertura», ha raccontato Bastianich sui social, mostrando gli spazi di piazza Carlina. E sulla location non ha nascosto il proprio entusiasmo: «Il posto è fighissimo, la location è top, in pieno centro».

L’imprenditore ha sottolineato anche il legame con la città: «Teniamo molto a Torino, non vediamo l’ora. Aspettate JB Burger perché sarà qualcosa di incredibile». Poi una battuta dal sapore piemontese: «Mi raccomando: tenete un bicchiere di Barolo per me».

Nel video Bastianich ha definito l’arrivo in piazza Carlina «un orgoglio e un’emozione incredibile», confermando quanto il nuovo locale rappresenti un progetto importante per il gruppo.

Due burger signature e una proposta stagionale

JB Burger è nato dalla collaborazione con Bun Burgers ed è inserito nel portfolio di Gioia Group. Il primo ristorante ha aperto nella primavera del 2026 al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, alle porte di Milano. Successivamente il format è arrivato anche a Roma. Torino è la terza tappa.

Il progetto punta su una formula fast casual costruita intorno allo smash burger, con una proposta volutamente essenziale. Il menù ruota attorno a due burger signature, affiancati da uno speciale stagionale destinato a cambiare periodicamente.

I prezzi, secondo quanto emerso finora, si collocano nella fascia del fast casual: gli hamburger partono indicativamente da 10-12 euro, mentre con contorno e bevanda il conto può arrivare a circa 15-18 euro.

Non ci saranno soltanto hamburger. Una parte importante del progetto riguarda infatti l’atmosfera dei locali, pensati con richiami all’immaginario americano, fotografie e memorabilia legate alla storia personale di Bastianich.

L’idea è quella di trasformare il pasto in una piccola esperienza ispirata agli Stati Uniti, puntando su un ambiente informale e su una cucina senza troppi fronzoli.

Ora l’attesa è tutta per l’apertura

Per Torino si tratta quindi dell’ingresso di un nuovo marchio nel sempre più vivace mercato dei burger e dello street food. La scelta di piazza Carlina, in pieno centro e a pochi passi dalle principali vie dello shopping e della movida, colloca JB Burger in una delle zone più frequentate della città.

Per sapere quando sarà possibile sedersi ai tavoli del nuovo locale, però, bisognerà ancora aspettare l’annuncio ufficiale. Bastianich, per ora, si limita a promettere che manca davvero poco.

E, almeno stando alle immagini pubblicate sui social, il conto alla rovescia è ormai iniziato.

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