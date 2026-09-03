A Alpignano e a Alessandria gli outlet store di Lidl con prezzi scontati dal 30 al 50 %

Lidl ha iniziato a aprire degli outlet store in Italia dove sono venduti una parte dei suoi prodotti non food a prezzi scontati dal 30 al 50%.

Negli outlet di Lidl non ci sono i prodotti alimentati, ma articoli per la casa, per la cucina, il bricolage, giocattoli, vestiti dei marchi dell’azienda tedesca come Parkside, Silvercrest, Crivit, Esmara, Lupilu.

L’outlet di Alpignano si trova in Via Venaria 18, di fronte al punto vendita classico

Allo stesso modo quello di Alessandria si trova in Via Giovanni Bosco 14, di fronte al punto vendita classico.

Gli outlet store sono gestiti con orari ad hoc. Lo store di Alpignano è aperto solamente giovedì 3 , venerdì 4 e sabato 5 settembre dalle 9:00 alle 20:00. Analogamente è aperto l’outlet di Alessandria.

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