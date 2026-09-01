Prima il boato, poi l’enorme frana si stacca dal Monviso: si cercano persone coinvolte

CUNEO – Intorno alle 20 di questa sera si è udito un forte boato sul Monviso. Segnalata una frana di notevoli dimensioni in alta quota.

L’enorme frana ha interessato l’area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sul posto il Soccorso Alpino per le operazioni di verifica. Al momento non si sa con certezza se vi siano delle persone coinvolte.

Secondo quanto riportato da Rai News, al Rifugio Quintino Sella è stato inoltre segnalato il mancato arrivo di un escursionista di nazionalità estera; sono in corso verifiche per accertarne la posizione e l’eventuale collegamento con l’evento franoso.

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, decollato da Torino in assetto notturno, ha tentato di raggiungere l’area, ma la grande quantità di polvere in sospensione e l’instabilità del fronte di frana non hanno consentito l’atterraggio.

Le attività di ricerca e verifica riprenderanno alle prime luci dell’alba.



Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese