CronacaVerbano Cusio Ossola
Alpinisti bloccati a 3600 metri in alta Valle Antrona, interviene il soccorso alpino
Si prospetta un lungo intervento di soccorso notturno: i tentativi con l’elicottero dopo la chiamata di emergenza non hanno dato buon esito
VALLE ANTRONA – C’è apprensione per la sorte di due alpinisti rimasti bloccati a oltre 3600 metri di quota in vetta al Pizzo Andolla, in alta Valle Antrona. I due scalatori sono rimasti 3stremati, privi di forze, mentre si avvicinava l’oscurità.
Gli escursionisti hanno chiamato il 112, dicendo di non essere attrezzati per passare la notte all’aperto. Si è attivata la stazione di Villadossola-Antrona del soccorso alpino civile. Non è stato però possibile per i soccorritori intervenire subito perché il forte vento ha impedito il recupero con l’elicottero, e se gli altri tentativi non dessero esito si procederà alla salita a piedi.
Si prospetta un lungo intervento di soccorso notturno.
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