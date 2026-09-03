Incendio in via Germagnano a Torino. In fiamme baracche e orti

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di giovedì 3 settembre nella zona nord di Torino.

Le fiamme si sono sviluppate in via Germagnano, vicino alla sede Amiat e al canile.

Un’alta colonna di fumo nero era visibile a diversi chilometri di distanza nella zona Torino nord.

Sono andate a fuoco delle baracche e e le strutture di molti orti della zona.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme.

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