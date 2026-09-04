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Ecco i sorteggi della Champions per la Juve Women: sfide prestigiose a Lione e Psg

Oggi a Nyon sono uscite dall’urna le sfide della League Phase che prenderà il via il 22 settembre. Girone alla porta per la squadra di Guerrero
Marco Lovisolo

Pubblicato

43 secondi fa

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TORINO – Sono stati decretati oggi a Nyon i sorteggi della “League Phase” di Champions League femminile. La Juventus se la vedrà con Lione, Benfica e Leuven in casa, Psg, Hacken e Austria Vienna fuori casa. Si tratta di un sorteggio tutto sommato alla portata delle bianconere, nonostante le sfide contro due grandissime del calcio femminile europeo come Psg e Lione.

Per approfondire:

La Juve è la terza squadra italiana che nella stagione 2026/27 disputerà la Champions, insieme a Inter Women e Roma Women. I sorteggi per queste due squadre sono stati più “cattivi”: le giallorosse affronteranno in casa Barcellona, Real Madrid e Servette, e fuori casa Chelsea, Benfica e Leuven, le nerazzurre, invece, sfideranno tra le mura amiche Arsenal, Hacken e Manchester City e fuori Lione, Real Madrid e Austria Vienna.

A qualificarsi per la Fase Campionato, che prenderà il via il 22 e il 23 settembre, la Juve è arrivata grazie al superamento del turno preliminare contro il Sankt Polten. Contro le austriache, la squadra di Guerrero ha ben figurato all’andata, il 26 agosto, vincendo 3 a 0 e mettendo già una seria ipoteca al passaggio del turno. Il ritorno, disputato martedì sera, ha visto le bianconere decisamente meno brillanti, ma l’1 a 1 finale non ha destato grattacapi per la qualificazione.

Le partite che attendono le bianconere

Questo il tabellone delle partite per la Juve Women:

Juventus-OL Lyonnes
PSG-Juventus
Juventus-Benfica
Hacken-Juventus
Juventus-OH Leuven
Austria Vienna-Juventus

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