Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 4 settembre 2026: i numeri vincenti
Nell’articolo i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri di 10eLotto e SuperEnalotto
Venerdì 4 settembre porta con sé una nuova attesissima serata dedicata alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Gli occhi di milioni di giocatori sono puntati sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che garantisce in palio un jackpot straordinario da 219,5 milioni di euro. Si tratta di una cifra da capogiro pronta a cambiare per sempre la vita di chi riuscirà a centrare il “6”.
Ecco i numeri del Lotto di venerdì 4 settembre 2026:
BARI:
CAGLIARI:
FIRENZE:
GENOVA:
MILANO:
NAPOLI:
PALERMO:
ROMA:
TORINO:
VENEZIA:
NAZIONALE:
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 4 settembre sono:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
I numeri del Superenalotto del 4 settembre 2026:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto: 219.500.000 €
I simboli estratti al Simbolotto:
Notizia in aggiornamento
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