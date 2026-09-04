Evade dai domiciliari, 57enne arrestato due volte in 24 ore a Oggebbio

OGGEBBIO – È fuggito due volte dai domiciliari nel giro di 24 ore. Un 57enne residente in Ossola, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato due volte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre dai Carabinieri di Verbania. In entrambi i casi aveva violato la misura cautelare.

Mercoledì i militari avevano sorpreso l’uomo mentre si trovava fuori dal comune di residenza prescritto e privo di qualsiasi autorizzazione o giustificato motivo. I Carabinieri lo avevano arrestato e ricondotto a casa propria dove è stato ripristinato il regime di arresti domiciliari, in attesa delle successive determinazioni.

L’uomo ieri è stato poi nuovamente arrestato, e questa volta l’autorità giudiziaria ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere a Verbania.

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