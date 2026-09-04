Ferrero entra nei francobolli delle eccellenze del Made in Italy

ALBA – C’è anche Ferrero tra le aziende italiane protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari della serie tematica “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un riconoscimento che porta nella filatelia italiana uno dei marchi più conosciuti nel mondo e che celebra, ancora una volta, una storia imprenditoriale nata ad Alba, nel cuore delle Langhe.

Il francobollo dedicato a Ferrero è stato presentato nel Salone degli Arazzi del Mimit, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del sottosegretario di Stato con delega alla filatelia Fausta Bergamotto, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L’iniziativa vuole rendere omaggio alle aziende che, nel corso dei decenni, hanno contribuito a costruire e a diffondere nel mondo l’immagine dell’impresa italiana.

«Le imprese oggi celebrate hanno costruito negli anni la storia del Made in Italy», ha sottolineato Urso, ricordando come il Made in Italy non sia soltanto un luogo di produzione, ma rappresenti «uno stile, una cultura produttiva» riconosciuta dai consumatori internazionali.

Ferrero, da Alba a un simbolo internazionale

La presenza di Ferrero nella serie filatelica assume un significato particolare per il Piemonte. La storia del gruppo è infatti profondamente legata ad Alba, dove l’azienda è nata e ha costruito le proprie radici prima di trasformarsi in una multinazionale presente sui mercati di tutto il mondo.

Nel corso degli anni prodotti diventati vere e proprie icone hanno contribuito a rendere il nome Ferrero immediatamente riconoscibile a livello internazionale. Una crescita che ha mantenuto un forte legame con il territorio d’origine e con una tradizione imprenditoriale piemontese capace di trasformare una realtà locale in uno dei grandi protagonisti dell’industria alimentare mondiale.

Il nuovo francobollo vuole raccontare proprio questa identità.

Il francobollo ispirato ai prodotti Ferrero

Realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il francobollo interpreta in chiave contemporanea alcuni degli elementi che caratterizzano l’universo Ferrero.

La composizione grafica utilizza forme, ingredienti e colori ispirati ad alcuni dei prodotti iconici del gruppo, creando un’immagine pensata per richiamare immediatamente l’identità dell’azienda. Al centro della composizione trova spazio il logo Ferrero, elemento distintivo che sintetizza la storia e l’identità del gruppo.

Il francobollo diventa così non soltanto un oggetto destinato alla corrispondenza, ma anche un piccolo racconto dell’impresa e del suo percorso: dalle origini piemontesi alla dimensione internazionale.

Un riconoscimento per il Made in Italy

La nuova emissione inserisce Ferrero all’interno di una selezione dedicata alle realtà considerate rappresentative del sistema produttivo ed economico italiano. Un riconoscimento che, per un’azienda nata ad Alba, assume anche un valore simbolico: la storia di Ferrero viene infatti associata a quella di un Made in Italy capace di conquistare i mercati internazionali mantenendo riconoscibili le proprie radici.

«Ringrazio queste aziende per quello che hanno fatto e per quello che hanno fatto prima di loro le altre generazioni che hanno costruito questa storia di impresa», ha dichiarato il ministro Urso, sottolineando anche il ruolo dei lavoratori nella costruzione quotidiana dell’immagine del sistema Italia.

In occasione dell’emissione, Poste Italiane ha inoltre realizzato una serie di prodotti filatelici dedicati a collezionisti e appassionati.

Per Ferrero, dunque, arriva un nuovo tassello nella lunga storia di un marchio che dal Piemonte ha portato nel mondo un pezzo dell’identità industriale italiana.

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