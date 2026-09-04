Furgoncino prende fuoco in corso Traiano a Torino: salvo il conducente

TORINO – È successo intorno alle 16 di oggi, venerdì 4 settembre 2026, in corso Traiano a Torino, all’altezza dell’incrocio con via Pietro Francesco Guala. Un furgoncino utilizzato per il trasporto e la consegna di merci per la grande distribuzione ha preso fuoco mentre era in marcia.

Le fiamme sono divampate inizialmente nella parte anteriore del mezzo, per poi propagarsi rapidamente all’abitacolo. Il corriere alla guida è riuscito ad abbandonare prontamente il veicolo, mettendosi in salvo.

Non è ancora possibile stabilire le cause dell’incendio, che ha provocato anche un’intensa nube di fumo nero. Fortunatamente, non si registrano feriti né altre persone coinvolte. I danni riguardano esclusivamente il furgoncino, rimasto danneggiato dalle fiamme.

Il mezzo è stato accostato a bordo della carreggiata e non ha ostacolato la circolazione. Non si sono registrati, quindi, né code né particolari rallentamenti lungo il tratto interessato.

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