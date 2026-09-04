Grave un alpinista biellese precipitato per una ventina di metri sulle Dolomiti

OCCHIEPPO INFERIORE – Stava affrontando lo Spigolo Zero, una via di arrampicata sul primo Pilastro della Tofana di Rozes sulle Dolomiti, quando è precipitato per una ventina di metri. È in gravi condizioni un alpinista 68enne di Occhieppo Inferiore (BI). L’uomo, che procedeva da primo di cordata, è improvvisamente volato nel vuoto, ed è rimasto privo di coscienza dopo il violento impatto contro la parete. Nell’urto contro la parete ha riportato lesioni molto gravi e ha rotto il caschetto, rimanendo a testa in giù.

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, quando la centrale del 118 è stata contattata sia da una guida alpina che si trovava sullo stesso itinerario, sia da una persona che aveva sentito delle urla di aiuto provenire dalla parete.

La guida alpina è riuscita a raggiungere l’infortunato e, dopo averlo sollevato e raddrizzato, ha permesso ai soccorritori di procedere con le operazioni di assistenza. Sul posto l’elicottero del Suem 118, con a bordo il medico e il tecnico di elisoccorso. Dopo che i medici lo hanno stabilizzato, il 68enne è stato recuperato con il verricello, così come la compagna di cordata.

È stato trasferito in elicottero all’ospedale di Treviso.

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