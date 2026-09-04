Il 5 e 6 settembre 2026 torna ad Acqui Terme la kermesse enogastronomica della Festa delle Feste – Festalunga

ACQUI TERME – Il 5 e 6 settembre 2026 torna nell’Isola Pedonale ad Acqui Terme la kermesse enogastronomica della Festa delle Feste – Festalunga con due giorni di festa, musica, tradizione, buon cibo

Per la Festa delle Feste, organizzata dalla Pro Loco di Acqui Terme, le diverse proloco del territorio portano nei loro stand gastronomici i loro piatti migliori insieme a spettacoli, stand enogastronomici e appuntamenti dedicati alle eccellenze del territorio.

Negli stessi giorni si svolge lo Show del vino presso l’Enoteca Regionale in Piazza Levi. Domenica pomeriggio ci sarà il Pliko del Brentau con la storica sfida di corsa fra i portatori di acqua.

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