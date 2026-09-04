Uomo di 35 anni annega al Lago Grande di Avigliana: inutili i soccorsi

AVIGLIANA – Sono scattati nel tardo pomeriggio di venerdì 4 settembre i soccorsi al lago Grande di Avigliana, dove era stata segnalata la presenza di una persona in acqua.

Sul posto sono intervenuti l’elicottero Drago dei vigili del fuoco e l’elisoccorso del 118, insieme ai carabinieri. Le ricerche sono iniziate dopo le 18 e, poco prima delle 19.30, i vigili del fuoco hanno recuperato dall’acqua il corpo di un uomo di 35 anni, di origine sudamericana.

Il personale sanitario dell’ambulanza e del Servizio Regionale di Elisoccorso è intervenuto immediatamente, avviando le manovre di rianimazione. Le condizioni dell’uomo erano però già estremamente gravi e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

A coordinare l’intervento è stato il 118 di Azienda Zero, intervenuto al lago Grande poco prima delle 19. Sul posto sono proseguite le attività delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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