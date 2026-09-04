Younes è tornato in Italia: il bimbo di Brandizzo trasferito al Regina Margherita dopo l’incidente in piscina in Egitto

TORINO – È rientrato in Italia Younes, il bambino di sei anni e mezzo di Brandizzo, nel Torinese, rimasto in coma dopo un grave incidente in piscina durante una vacanza a Sharm El Sheikh. Il piccolo è stato trasferito nelle scorse ore all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove proseguirà le cure.

Younes era ricoverato dal 3 agosto in terapia intensiva all’Ospedale internazionale Piramide di Sharm El Sheikh. Era arrivato in Egitto con la famiglia per trascorrere una vacanza, ma proprio il primo giorno il viaggio si era trasformato in un incubo.

Secondo quanto ricostruito, il bambino stava giocando quando è scivolato ed è caduto in piscina. Nell’incidente ha riportato un grave trauma cranico, con conseguente edema cerebrale, ed è stato ricoverato in condizioni critiche.

Il trasferimento in aeroambulanza

Dopo settimane di ricovero in Egitto, nelle scorse ore è stato possibile organizzare il rientro del bambino in Italia a bordo di un’aeroambulanza. A dare l’annuncio era stato direttamente dal Cairo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha seguito l’evoluzione della vicenda insieme alle strutture diplomatiche italiane.

Ora Younes è al Regina Margherita di Torino, dove potrà essere seguito dai sanitari dell’ospedale pediatrico piemontese.

Il trasferimento è stato possibile grazie a un lavoro coordinato tra diverse realtà. La Farnesina, attraverso l’Ambasciata italiana al Cairo e il console onorario a Sharm El Sheikh, ha seguito il caso fin dal giorno dell’incidente, garantendo assistenza alla famiglia e contribuendo anche alla copertura di una parte delle spese mediche.

Fondamentale è stato inoltre il raccordo tra l’ospedale Piramide di Sharm El Sheikh, il Regina Margherita di Torino, la fondazione che ha organizzato il rimpatrio sanitario e le istituzioni egiziane.

La conferenza stampa al Regina Margherita

Sul rientro di Younes e sulle operazioni che hanno consentito il suo trasferimento è in programma oggi alle 18 una conferenza stampa nell’aula magna dell’ospedale infantile Regina Margherita.

Saranno presenti i sanitari coinvolti nella gestione del caso, insieme alla madre e allo zio del bambino. L’incontro servirà a ricostruire le diverse fasi dell’operazione e il lavoro congiunto che ha coinvolto istituzioni, strutture sanitarie, soggetti privati e organizzazioni del Terzo Settore.

Il ministro Tajani ha seguito personalmente gli sviluppi della vicenda, mantenendo i contatti con l’Ambasciata italiana in Egitto e con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Dopo quasi un mese trascorso in un ospedale egiziano, Younes è dunque finalmente tornato nella sua terra. Per la famiglia comincia ora una nuova fase, questa volta a Torino, con il bambino affidato alle cure dell’équipe del Regina Margherita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese