Scontro frontale sulla SP458 alle porte di Asti: un morto e due ferite

ASTI – Tragico scontro frontale nella serata di venerdì 4 settembre, intorno alle 20.45, sulla SP458, nella frazione Sessant, alle porte di Asti. Il sinistro è avvenuto nei pressi della chiesa di San Giuseppe e ha coinvolto due automobili.

Per cause ancora da accertare, le due vetture si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato molto violento e per un uomo di circa 30 anni non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto.

Sull’altra automobile viaggiavano due donne, madre e figlia, rispettivamente di 60 e 24 anni. Entrambe sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente trasportate all’ospedale di Asti. La donna di 60 anni è stata ricoverata in codice giallo, mentre la figlia di 24 anni è stata trasferita in codice verde.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti il mezzo di soccorso avanzato di Asti, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella ricostruzione della dinamica.

Restano da chiarire le cause che hanno portato al violento scontro sulla provinciale. Gli accertamenti delle Forze dell’Ordine dovranno ora stabilire la dinamica esatta e le eventuali responsabilità.

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