Un detenuto si è impiccato in carcere a Verbania

VERBANIA – Un carcerato 57enne si è tolto la vita tra la notte di ieri e la prima mattinata di oggi nel penitenziario di Verbania. Secondo quanto riportato da Ansa, l’uomo si è impiccato nel bagno della cella che divideva con altri detenuti, utilizzando un cappio artigianale ricavato da uno strofinaccio. È stato ritrovato privo di vita alle 4 di questa mattina.

«Quanto accaduto è quanto avevamo già preannunciato dopo che un detenuto si era tolto la vita a Biella. Con il 30% di polizia penitenziaria in meno negli istituti continueremo ad assistere a drammi inaccettabili», ha dichiarato Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, facendo riferimento al detenuto che si è suicidato con una garza nel carcere di Biella lunedì.

«Le carceri italiane» – aggiunge – «sono ormai al completo sfascio e nella più totale disorganizzazione: servono interventi immediati».

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