Cuore compie 140 anni: il libro di De Amicis che racconta la Torino dell’Ottocento

TORINO – Il 18 ottobre 1886 usciva Cuore, il celebre romanzo di Edmondo De Amicis destinato a diventare uno dei libri più popolari della letteratura italiana per ragazzi. A 140 anni dalla pubblicazione, il volume conserva un legame speciale con Torino: è qui che lo scrittore lo compose ed è qui che ambientò le vicende scolastiche di Enrico Bottini e dei suoi compagni, raccontando una città attraversata dai cambiamenti dell’Italia appena unificata.

Non è soltanto un libro di ricordi scolastici, di amicizie e di buoni sentimenti. Cuore è anche una testimonianza della società torinese di fine Ottocento e del progetto educativo con cui si cercava di costruire una nuova identità nazionale attraverso la scuola.

Edmondo De Amicis e la Torino in cui nacque Cuore

Edmondo De Amicis aveva costruito una parte importante della propria formazione a Torino, dove aveva frequentato il collegio Candellero prima di entrare nella scuola militare di Modena. Dopo aver lasciato l’esercito e aver intrapreso la carriera di giornalista e scrittore, tornò a stabilirsi nel capoluogo piemontese.

Proprio a Torino, nel 1886, scrisse Cuore, lavorando al manoscritto tra febbraio e maggio. L’idea del libro, però, risaliva a diversi anni prima: già nel 1878 De Amicis ne aveva parlato con l’editore Emilio Treves, immaginando un’opera dedicata ai ragazzi e capace di raccontare sentimenti, rapporti sociali e valori condivisi.

La prima edizione uscì nell’ottobre 1886 per i tipi della casa editrice Treves di Milano. La scelta della data non fu casuale: il libro arrivò nelle librerie all’inizio dell’anno scolastico, quando famiglie e studenti si preparavano a tornare in classe.

La scuola torinese dietro il diario di Enrico Bottini

Il romanzo racconta l’anno scolastico 1881-1882 attraverso il diario immaginario di Enrico Bottini, un alunno di terza elementare. Le vicende si svolgono nella cosiddetta «Sezione Baretti», identificata con la scuola Moncenisio che si trovava in via Cittadella 3, a breve distanza dall’abitazione dello scrittore.

Il collegamento con la realtà è particolarmente significativo: i figli di De Amicis, Furio e Ugo, frequentavano proprio quella scuola. La vita quotidiana dei bambini e l’esperienza scolastica della famiglia offrirono quindi allo scrittore una fonte concreta di osservazioni per costruire il suo racconto. L’edificio scolastico è stato demolito nel dopoguerra.

La Torino descritta nelle pagine di Cuore è una città in cui la scuola rappresenta uno degli strumenti principali per formare i cittadini del nuovo Regno d’Italia. Nella classe di Enrico siedono bambini provenienti da famiglie con condizioni economiche e sociali differenti. Il loro incontro diventa l’occasione per affrontare temi come la solidarietà, il rispetto, il sacrificio e la possibilità di superare le divisioni sociali attraverso l’istruzione.

Non si tratta, dunque, soltanto di un diario scolastico. Attraverso le vicende dei ragazzi, De Amicis prova a raccontare l’Italia che si sta formando dopo l’Unità, affidando alla scuola il compito di trasmettere una lingua, una cultura e un insieme di valori comuni.

Dalla caserma Cernaia alla Maestrina dalla penna rossa: i luoghi del libro

Il rapporto tra Cuore e Torino va oltre la scuola di via Cittadella. La città compare anche attraverso luoghi e ambienti che riflettono la biografia dell’autore e la società del tempo.

Tra i riferimenti individuati dal Consiglio regionale del Piemonte nel suo percorso dedicato alla Torino di Cuore figurano la caserma Cernaia, legata alla presenza del mondo militare nell’opera e nella vita di De Amicis, e le scuole con finalità sociali e assistenziali connesse all’esperienza delle carceri Nuove.

Un altro personaggio che appartiene all’immaginario del romanzo è la Maestrina dalla penna rossa, figura diventata familiare a generazioni di lettori. Il suo ricordo contribuisce a mantenere vivo il legame tra la narrazione e la storia della scuola torinese dell’Ottocento.

Questi riferimenti permettono di leggere il libro anche come una piccola mappa storica della città: non una guida turistica nel senso moderno, ma un racconto nel quale gli spazi urbani e le istituzioni contribuiscono a delineare il mondo dei protagonisti.

I racconti mensili e la costruzione dell’identità italiana

Una delle caratteristiche più note del libro è la presenza dei racconti mensili inseriti nel diario di Enrico. Sono storie autonome, narrate dal maestro, che portano i giovani lettori fuori dalla classe torinese per incontrare altri bambini e altre realtà della penisola.

Tra i titoli più celebri ci sono La piccola vedetta lombarda, Il piccolo scrivano fiorentino, Il tamburino sardo e Dagli Appennini alle Ande. Storie di coraggio, sofferenza e sacrificio che contribuiscono a costruire un’immagine unitaria dell’Italia, facendo incontrare idealmente regioni e popolazioni diverse.

In un Paese unificato da pochi decenni, ma ancora attraversato da profonde differenze linguistiche, economiche e culturali, questo progetto aveva una precisa funzione pedagogica. I personaggi diventavano modelli di comportamento, mentre il sentimento patriottico si intrecciava con l’attenzione per la famiglia, il lavoro e il prossimo.

La prospettiva di De Amicis rispecchiava le idee educative e civili del suo tempo. Alcuni dei suoi messaggi possono oggi apparire enfatici, ma la capacità del libro di trasformare situazioni quotidiane in storie riconoscibili contribuì alla sua enorme diffusione.

Un successo immediato, dalle scuole italiane al mondo

Il successo di Cuore fu rapidissimo. Secondo la ricostruzione biografica pubblicata da Treccani, appena due mesi dopo l’uscita si era già arrivati alla quarantunesima edizione e si contavano diciotto richieste di traduzione. Nel 1923 il libro aveva superato il milione di copie vendute.

La sua fortuna fu legata anche alla capacità di intercettare un bisogno dell’Italia postunitaria: offrire ai giovani un modello di cittadinanza e di convivenza, attraverso una narrazione accessibile e fortemente emotiva.

Nel tempo, il romanzo è stato riproposto in numerose edizioni, adattato per il cinema e la televisione e trasformato in un riferimento della memoria collettiva. Personaggi come Garrone, Franti e la Maestrina dalla penna rossa sono entrati nell’immaginario di lettori che spesso hanno conosciuto le loro storie prima attraverso la scuola che attraverso una lettura integrale del volume.

La sua eredità, tuttavia, non è priva di contraddizioni. La critica ha evidenziato il tono moralistico e sentimentale dell’opera, oltre alla sua rappresentazione idealizzata dei comportamenti e della società. Allo stesso tempo, il libro resta una testimonianza importante del modo in cui, alla fine dell’Ottocento, si immaginava il ruolo educativo della scuola pubblica.

A 140 anni dalla pubblicazione, Torino ritrova una parte della sua storia

Il 140° anniversario di Cuore è anche un’occasione per riscoprire una Torino che non esiste più, ma che continua a vivere nelle pagine della letteratura. La scuola frequentata dai figli di De Amicis, la caserma Cernaia e gli altri luoghi legati al romanzo raccontano una città in cui istruzione, istituzioni e trasformazioni sociali occupavano un posto centrale nella vita quotidiana.

Il libro nacque in un momento preciso della storia italiana, quando la costruzione dell’identità nazionale passava anche dai banchi di scuola. Torino, con la sua esperienza di ex capitale e con le trasformazioni della seconda metà dell’Ottocento, offrì a De Amicis l’ambiente ideale per raccontare quel passaggio.

Rileggere Cuore oggi significa quindi tornare non soltanto a un classico della letteratura per ragazzi, ma anche a una pagina della storia torinese: quella di una città che, attraverso la scuola e la cultura, contribuì a immaginare il futuro del Paese.

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