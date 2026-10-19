Ad Asti è caccia all’uomo che ha forzato un posto di blocco, viabilità paralizzata

ASTI – Dalle prime ore del mattino i cittadini sono stati svegliati dal suono dispiegato delle sirene: da ore Asti è teatro di una vasta operazione di ricerca condotta dai carabinieri.

Una mattinata fino a ora di grande tensione e con la viabilità completamente paralizzata.

L’allarme è scattato durante la notte, quando un uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce dopo essere stato fermato a un posto di controllo. Da quel momento è partita una vera e propria caccia all’uomo: numerose pattuglie dell’Arma stanno perlustrando capillarmente quartieri, vicoli e snodi strategici della città per intercettare il fuggitivo.

Il massiccio dispositivo di sicurezza, con posti di blocco capillari posizionati lungo tutte le principali arterie d’accesso e uscite dal centro, ha però messo a dura prova la circolazione cittadina. Fin dalle prime ore del mattino si sono registrati lunghi incolonnamenti e paralisi del traffico, con gli automobilisti costretti a procedere a passo d’uomo sia in periferia che nelle vie centrali.

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