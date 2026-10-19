A bordo di un motociclo non si ferma all’alt e fugge, arrestato dopo un inseguimento: non aveva mai preso la patente

TORINO – Non si era fermato all’alt, era senza patente, mai conseguita, né copertura assicurativa. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato, nel quartiere Barriera Milano, un uomo di 41 anni che ha cercato di fuggire a bordo di un motociclo. L’uomo è stato anche denunciato mentre il veicolo senza assicurazione è stato sottoposto a sequestro amministrativo, con la contestazione della relativa sanzione.

I fatti

L’intervento è avvenuto nel cuore della notte, quando la Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnata in un servizio di controllo del territorio in corso Giulio Cesare, ha notato un motociclo con a bordo un uomo.

Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato, inducendo i poliziotti a intimargli l’alt mediante i dispositivi luminosi e acustici di servizio. L’uomo, tuttavia, anziché fermarsi, si è dato alla fuga, proseguendo a velocità sostenuta e imboccando diverse strade contromano.

L’inseguimento è proseguito fino a via Arrigo Boito, dove gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare il fuggitivo.

Accompagnato in Questura, il 41enne è risultato sprovvisto di patente di guida. I controlli hanno inoltre permesso di accertare che il motociclo era privo della copertura assicurativa obbligatoria, circostanza che ha comportato il sequestro amministrativo del veicolo e la contestazione della relativa violazione.

Considerata la condotta di guida tenuta durante la fuga, protrattasi per circa dodici minuti e caratterizzata da velocità sostenuta e ripetute manovre pericolose, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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