Torino, cerca di fuggire al controllo perché ubriaco alla guida e senza patente: 45enne arrestato

TORINO – Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torino, nel quartiere Mirafiori Sud, al termine di un controllo in cui avrebbe reagito aggredendo gli agenti. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

La Volante, impegnata nei controlli nella zona sud della città, ha notato l’auto nei pressi di via Fratelli Garrone. Alla vista della pattuglia, il conducente ha imboccato il parcheggio di un complesso condominiale, è sceso dalla vettura e ha cercato di nascondersi tra gli arbusti dei giardini. Gli agenti lo hanno però raggiunto e fermato.

Durante il controllo l’uomo avrebbe opposto resistenza, spintonando e colpendo ripetutamente gli operatori. Anche durante il trasferimento in Questura avrebbe continuato a insultarli e minacciarli, arrivando a rivolgere minacce anche ai loro familiari.

La perquisizione ha portato al ritrovamento, nella tasca dei pantaloni, di un taglierino lungo circa 20 centimetri, con una lama di 6,5 centimetri, che è stato sequestrato.

Gli agenti hanno inoltre rilevato evidenti sintomi di alterazione da alcol. L’etilometro ha registrato 2,12 e 2,09 grammi per litro, valori superiori ai limiti di legge. L’auto è stata quindi sottoposta a sequestro amministrativo.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che il 45enne era privo di patente, revocata dalla Motorizzazione Civile di Torino nel 2022.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti sono state inoltre contestate diverse violazioni amministrative al Codice della strada e per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

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