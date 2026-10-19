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Un centinaio di persone con Marrone alla ex Nebiolo per dire no alla nuova Moschea di Torino

Presenti anche un gruppo di antifascisti per contestare la manifestazione
Gabriele Farina

Pubblicato

19 secondi fa

il

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TORINO – Un centinaio di persone si sono ritrovate questa sera davanti alla ex Nebiolo di Torino per esprimere la propria contrarietà al progetto della nuova moschea che sorgerà nell’area.

Per approfondire:

La manifestazione era organizzata da Fratelli d’Italia ed erano presenti anche il vice presidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e Augusta Montaruli. I manifestanti hanno cantato l’inno di Mameli e a più riprese lanciato lo slogan “No alla moschea.”

Dall’altra parte della strada si sono radunate alcune decine di persone, antifascisti, per contestare la manifestazione e proteggere il progetto della moschea, che hanno cantato “Bella ciao”.

 

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