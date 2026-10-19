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Il Toro schianta il Parma, 0-3 al Tardini

Doppietta del Cholito Simeone
Gabriele Farina

Pubblicato

25 secondi fa

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TORINO – Un grande Toro domina la partita a Parma e si impone fin dal primo minuto. La squadra di Abate gioca un ottimo primo e sblocca subito la gara con Simeone, dopo appena 5′. Il raddoppio arriva al 23′ con Che Adams, che si avventa su una palla nel cuore dell’area di rigore del Parma.

Per approfondire:

Il terzo gol arriva al 70′, con un gran tiro da fuori area ancora di Simeone. Il Parma trova il gol a dieci minuti dalla fine, ma Frigan è in fuorigioco e il Var annulla.

Il finale è Parma – Toro 0-3, un risultato che in trasferta i granata non vedevano da tempo.

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