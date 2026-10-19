Maltempo, sull’alto Piemonte superati i 100mm di pioggia: gli ultimi aggiornamenti

TORINO – Come già anticipato, il Piemonte è entrato in una nuova fase di maltempo – dal sapore più autunnale – , con piogge localmente abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte, infatti, ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico.

Nuova ondata di maltempo: sperati i 100mm di pioggia

Secondo gli ultimi aggiornamenti del meteorologo Andrea Vuolo, nel corso della notte sono proseguiti i fenomeni sul Piemonte nord-occidentale, in particolare sulle aree prealpine e pedemontane comprese tra Biellese e Verbano, dove da inizio evento gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto i 126 millimetri a Sambughetto – Valstrona (VB), 114 a Oropa (BI), 100 a Trivero – Camparient (BI), 98 a Mergozzo – Candoglia Toce (BI).

Altrove fenomeni generalmente più deboli, specie sui settori più lontani dai contrafforti montuosi e quasi del tutto assenti tra basso Torinese e Cuneese. Alle ore 07:15 persiste un flusso di umide correnti meridionali che mantengono attivo un canale precipitativo Sud-Nord lungo il Piemonte orientale, esteso dall’Alessandrino al Verbano, tendenti a ruotare da Sudest con fenomeni deboli o temporaneamente moderati in graduale intensificazione verso Canavese e Torinese.

Ma quali sono le previsioni di oggi?

Nelle prossime ore – prosegue Vuolo – fenomeni in graduale attenuazione a partire dalle aree meridionali ed orientali della regione, tendenti a concentrarsi sui settori alpini e pedemontani tra Torinese, Canavese e Biellese, in esaurimento entro le prime ore del pomeriggio con parziali schiarite su pianure e colline.

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