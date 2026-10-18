Maltempo Piemonte, allerta gialla per Toce, Valsesia, Cervo e Chiusella, oltre alle valli Belbo, Bormida e Scrivia

TORINO – Il Piemonte si prepara a una nuova fase di maltempo, con piogge localmente abbondanti e possibili criticità idrogeologiche. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico nelle prossime 36 ore in diversi settori della regione, dove non si escludono allagamenti e fenomeni di versante isolati.

A fare il punto sull’evoluzione meteorologica è il previsore Andrea Vuolo, che segnala una nuova intensificazione delle precipitazioni tra il tardo pomeriggio di domenica 18 ottobre e le prime ore di lunedì 19 ottobre. In alcune aree, soprattutto nel Nord del Piemonte, i quantitativi di pioggia potrebbero risultare particolarmente elevati, con picchi localmente superiori ai 100 millimetri.

Allerta gialla in diverse zone del Piemonte

L’avviso emesso da Arpa Piemonte riguarda le aree del Toce, della Valsesia, del Cervo e del Chiusella, oltre alle valli Belbo, Bormida e Scrivia.

Le principali criticità attese sono locali allagamenti e isolati fenomeni di versante, possibili in relazione alle precipitazioni più intense previste nelle prossime ore.

L’attenzione si concentra in particolare sui settori alpini e pedemontani, dove i fenomeni potranno risultare più persistenti e abbondanti. La situazione sarà da seguire soprattutto tra la serata di domenica e l’alba di lunedì, quando è attesa la fase più significativa di questa perturbazione.

Già caduti oltre 60 millimetri di pioggia nel Verbano

Il primo impulso instabile ha raggiunto il Piemonte nella notte, portando precipitazioni a carattere di rovescio soprattutto lungo i settori alpini, pedemontani e sulle alte pianure adiacenti, dal Canavese verso l’alto Piemonte.

Secondo i dati della rete di Arpa Piemonte riportati da Andrea Vuolo, il quantitativo maggiore è stato registrato a Sambughetto, in Valstrona, nel Verbano Cusio Ossola, con 62 millimetri di pioggia. Seguono Oropa, nel Biellese, con 58,3 millimetri, e Mergozzo-Candoglia Toce, sempre nel Verbano, con 44 millimetri.

Nel resto della regione le condizioni sono rimaste prevalentemente asciutte, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e qualche schiarita locale sul Cuneese.

Piogge in intensificazione dalla serata, poi miglioramento lunedì

Per le prossime ore, le precipitazioni sono attese in intensificazione soprattutto a nord del Po, con piogge localmente abbondanti sul comparto prealpino nord-occidentale.

Sul Cuneese, invece, sono previste piogge deboli e intermittenti, che in alcune zone potrebbero anche risultare assenti.

La fase perturbata dovrebbe perdere intensità nel corso della mattinata di lunedì 19 ottobre, quando le precipitazioni tenderanno a cessare pressoché ovunque in Piemonte.

Attenzione anche alla Liguria

Tra gli elementi da monitorare c’è anche la situazione sulla Liguria centrale, in particolare tra il Genovesato e il Savonese. Andrea Vuolo segnala la possibile formazione di una linea di convergenza tra lo Scirocco in risalita dal Mar Tirreno e la Tramontana proveniente dal versante padano.

Questa dinamica potrebbe favorire temporali intensi, anche semi-stazionari o autorigeneranti, con possibili nubifragi lungo la costa e nell’immediato entroterra. I fenomeni potrebbero interessare anche il settore appenninico al confine con la provincia di Alessandria, fino alle prime ore di lunedì mattina.

L’evoluzione delle precipitazioni nelle prossime ore sarà quindi determinante per valutare l’entità delle possibili criticità sul territorio piemontese, soprattutto nelle aree interessate dall’allerta gialla di Arpa.

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