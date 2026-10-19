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Mezzo in fiamme sulla tangenziale di Torino, traffico rallentato

Mattinata già complicata in tangenziale
Valentina Dattilo

Pubblicato

12 secondi fa

il

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TORINO – Sulla tangenziale di Torino il traffico risulta in parte rallentato a causa di un mezzo in fiamme.

Per approfondire:

Infatti, secondo quanto segnalato dagli stessi utenti intorno alle 7 di questa mattina, un camion ha preso fuoco all’altezza del raccordo di Caselle, dopo Falchera in direzione Savona. Sul posto i vigili del fuoco, bloccate la prima corsia e quella di emergenza. Gli automobilisti procedono a rilento.

Solo poco più avanti, inoltre, era stato segnalato un tamponamento avvenuto in corsia di sorpasso.

Notizia in aggiornamento

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