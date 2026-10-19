CronacaTorinoTrasporti
Mezzo in fiamme sulla tangenziale di Torino, traffico rallentato
Mattinata già complicata in tangenziale
TORINO – Sulla tangenziale di Torino il traffico risulta in parte rallentato a causa di un mezzo in fiamme.
Infatti, secondo quanto segnalato dagli stessi utenti intorno alle 7 di questa mattina, un camion ha preso fuoco all’altezza del raccordo di Caselle, dopo Falchera in direzione Savona. Sul posto i vigili del fuoco, bloccate la prima corsia e quella di emergenza. Gli automobilisti procedono a rilento.
Solo poco più avanti, inoltre, era stato segnalato un tamponamento avvenuto in corsia di sorpasso.
Notizia in aggiornamento
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca3 giorni fa
Parte la mobilitazione degli studenti a Torino, il racconto – VIDEO e FOTO
Cronaca2 giorni fa
Manifestazione contro il caro vita a Torino, scontri e fumogeni in via Po, evacuata Porta Nuova
Cronaca3 giorni fa
Dalla protesta degli studenti al clima: il punto sulle mobilitazioni di oggi a Torino
Sport1 giorno fa
Basket, la Reale Mutua Torino recupera da -18 e vince a Brindisi
Cronaca2 giorni fa