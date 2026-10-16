Scontro (l’ennesimo) sulla tangenziale di Torino, traffico rallentato e lunghe code

TORINO – Traffico congestionato e lunghe code sulla tangenziale di Torino – in direzione sud – a causa di uno scontro stradale, l’ennesimo, avvenuto intorno alle 7:30 del mattino.

Secondo quanto apprendiamo, lo scontro ha coinvolto i conducenti di tre mezzi, due auto e un furgoncino.

A darne notizia sono gli stessi automobilisti bloccati in auto in attesa che il traffico veicolare riprendesse regolarmente. Inevitabili i disagi tra chi si chiede, soprattutto, come sia possibile che ogni giorno si verifichino sinistri in tangenziale e chi ipotizza sia colpa di eccessiva velocità e uso dei cellulari.

Notizia in aggiornamento

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese