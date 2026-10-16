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CronacaTorino

Scontro (l’ennesimo) sulla tangenziale di Torino, traffico rallentato e lunghe code

Lo scontro ha coinvolto i conducenti di tre mezzi, due auto e un furgoncino
Valentina Dattilo

Pubblicato

9 secondi fa

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TORINO – Traffico congestionato e lunghe code sulla tangenziale di Torino – in direzione sud – a causa di uno scontro stradale, l’ennesimo, avvenuto intorno alle 7:30 del mattino.

Per approfondire:

Secondo quanto apprendiamo, lo scontro ha coinvolto i conducenti di tre mezzi, due auto e un furgoncino.

A darne notizia sono gli stessi automobilisti bloccati in auto in attesa che il traffico veicolare riprendesse regolarmente. Inevitabili i disagi tra chi si chiede, soprattutto, come sia possibile che ogni giorno si verifichino sinistri in tangenziale e chi ipotizza sia colpa di eccessiva velocità e uso dei cellulari.

Notizia in aggiornamento

 

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