Si dimette la sindaca di Vinovo, Maria Grazia Midollini: “Conflittualità permanente nella maggioranza”

VINOVO – La sindaca di Vinovo, Maria Grazia Midollini, ha rassegnato le dimissioni dopo due anni alla guida del Comune. Alla base della decisione ci sono le tensioni interne alla maggioranza, che hanno progressivamente compromesso la tenuta del gruppo politico vincitore delle elezioni.

“Il confronto politico interno è diventato conflittualità permanente, veti incrociati, dimissioni e frantumazione del gruppo che aveva vinto le elezioni”, spiega Midollini, motivando la scelta di lasciare l’incarico.

“Ho vissuto due anni con impegno, passione e senso di responsabilità, ma il mio passo è ora inevitabile per restituire chiarezza al dibattito politico-amministrativo”, aggiunge.

La sindaca uscente ringrazia quindi “coloro che con coerenza e senso di responsabilità sono rimasti fedeli al mandato ricevuto”, insieme al segretario comunale e agli uffici.

“Provo grande rammarico e mi assumo le responsabilità che mi competono, in attesa che ognuno prenda le proprie”, conclude Midollini.

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