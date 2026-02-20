A Vinovo attenzione ai falsi tecnici Smat che chiedono di entrare in casa

VINOVO – Si qualificano come tecnici Smat e chiedono di entrare in casa: è allarme a Vinovo per la presenza di queste persone. Il Comune mette in guardia i cittadini e l’azienda invita la propria utenza a diffidare di coloro che si presentano telefonicamente o presso le abitazioni dichiarando di dover riscuotere dei pagamenti della bolletta, effettuare dei controlli sull’acqua e/o interventi tecnici presso la singola abitazione.

Non è infatti prassi aziendale effettuare controlli a domicilio. Il personale SMAT accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle singole abitazioni.

È possibile, continua l’azienda, essere avvisati del passaggio del letturista telefonando al Numero Verde 800 010 010 oppure registrandosi sul sito https://www.smatorino.it/, allo “Sportello online”, nell’area “Lettura del contatore, scegli il preavviso”. Le utenze con contatore non accessibile, qualora non abbiano provveduto a registrarsi sul sito, sono comunque avvisate del passaggio mediante affissione di specifico cartello di preavviso. Le fasce orarie previste per il passaggio del letturista sono: 7:30-14:30 e 12:30-18:30.

Inoltre, tutti gli addetti Smat sono dotati di apposito tesserino, con il logo aziendale, sul quale sono riportati il numero di riferimento, la foto e il nome dell’addetto. Per avere conferma dell’intervento, si consiglia di contattare il Numero Verde 800-010 010 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30.

Se avete dubbi non aprite e avvisate le forze dell’ordine.

