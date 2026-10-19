TORINO – Il meteo a Torino per martedì 20 ottobre 2026 sarà caratterizzato da una marcata fase di maltempo, con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni che potranno intensificarsi nel corso della giornata. L’arrivo di una perturbazione legata a un’area di bassa pressione porterà piogge diffuse sul Piemonte, con la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco, soprattutto dal pomeriggio e in serata. Sul capoluogo piemontese sono previsti complessivamente 44 millimetri di pioggia, secondo le indicazioni disponibili. Le temperature resteranno contenute, con una massima di appena 15°C e una minima di 14°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Nord-Nordest nel pomeriggio. La giornata richiederà particolare attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle ore in cui le precipitazioni potranno diventare più intense. È inoltre segnalata un’allerta meteo per pioggia: sarà importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e le eventuali indicazioni delle autorità locali.

Mattino: cielo coperto e prime piogge

La mattinata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni deboli. Il sole resterà sostanzialmente assente e il contesto atmosferico sarà già improntato al maltempo. La temperatura minima sarà di circa 14°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest. Le condizioni potranno rendere meno agevoli gli spostamenti, soprattutto nelle fasce orarie caratterizzate dalle piogge più persistenti. Chi deve muoversi in città o percorrere le strade della cintura torinese dovrebbe mettere in conto un’intera mattinata grigia e bagnata, prestando attenzione alla visibilità e alle condizioni della carreggiata.

Pomeriggio: piogge più intense e possibili temporali

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni potranno intensificarsi, con rovesci più consistenti rispetto alle prime ore della giornata. Il cielo resterà coperto e la situazione atmosferica sarà caratterizzata da maltempo diffuso sul territorio torinese. La temperatura massima non dovrebbe superare i 15°C, mantenendo un clima fresco e umido. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, mentre la presenza di rovesci anche temporaleschi potrebbe determinare fasi di pioggia più intensa. L’accumulo previsto per l’intera giornata è di circa 44 mm, un quantitativo significativo che rende opportuno seguire con attenzione gli aggiornamenti sull’evoluzione della perturbazione.

Sera: attenzione alla possibile intensificazione dei fenomeni

La fase più delicata potrebbe arrivare tra il pomeriggio e la sera, quando le precipitazioni sono previste in ulteriore intensificazione. Non si escludono rovesci temporaleschi, con piogge localmente più abbondanti. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.015 metri, mentre le temperature resteranno contenute. In presenza di precipitazioni persistenti, sarà importante prestare attenzione alle condizioni della viabilità e alle eventuali comunicazioni della Protezione civile.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 21 ottobre: possibile persistenza di piogge deboli, alternate a momenti di variabilità;

possibile persistenza di piogge deboli, alternate a momenti di variabilità; Giovedì 22 ottobre: sono attese condizioni più stabili, con cieli poco nuvolosi e maggiori schiarite;

sono attese condizioni più stabili, con cieli poco nuvolosi e maggiori schiarite; Venerdì 23 ottobre: la nuvolosità potrebbe aumentare nuovamente, con possibilità di piogge deboli e tempo variabile.

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