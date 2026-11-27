TORINO – Il meteo a Torino di sabato 28 novembre sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli poco nuvolosi per l’intera giornata e assenza di precipitazioni. L’alta pressione continuerà a proteggere il Piemonte, favorendo una giornata tranquilla dal punto di vista atmosferico, senza particolari variazioni nel corso delle ore. Le temperature resteranno piuttosto contenute, con una minima di 4°C e una massima di 8°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nordovest e in successiva rotazione da Sudest. Il quadro meteorologico sul capoluogo piemontese si inserisce in una fase di stabilità atmosferica legata alla presenza di un campo di alta pressione esteso su tutta la regione. Dopo le condizioni variabili dei giorni precedenti, il tempo tenderà dunque a mantenersi più regolare, con nuvolosità generalmente poco consistente e ampie fasi senza copertura significativa.

Mattino: nuvolosità limitata e temperature fresche

La giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi e condizioni asciutte. Nelle prime ore del mattino le temperature si manterranno vicine ai valori minimi, attesi intorno ai 4°C, rendendo l’avvio della giornata piuttosto freddo, soprattutto nelle zone più esposte. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, senza particolari rinforzi. Non si prevedono precipitazioni e la situazione meteorologica sarà nel complesso tranquilla.

Pomeriggio: tempo stabile e massime fino a 8 gradi

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile, con cieli poco nuvolosi e assenza di piogge. La temperatura raggiungerà il suo valore massimo, intorno agli 8°C, senza particolari aumenti rispetto alle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli e tenderanno a ruotare dai quadranti sud-orientali. L’alta pressione garantirà quindi condizioni favorevoli anche nella seconda parte del giorno, senza passaggi perturbati.

Sera: poche nubi e nessun cambiamento significativo

In serata il quadro meteorologico non dovrebbe subire variazioni rilevanti. La nuvolosità resterà contenuta e non sono previste precipitazioni, mentre le temperature torneranno gradualmente a diminuire. Il tempo si manterrà dunque stabile anche nelle ore serali, in linea con la presenza dell’area di alta pressione che interessa il Piemonte.

Tendenza meteo Torino

Domenica 29 novembre: sono attesi cieli poco nuvolosi, con condizioni nel complesso stabili;

sono attesi cieli poco nuvolosi, con condizioni nel complesso stabili; Lunedì 30 novembre: la nuvolosità sarà più irregolare, con nubi sparse alternate a schiarite;

la nuvolosità sarà più irregolare, con nubi sparse alternate a schiarite; Martedì 1° dicembre: è previsto un nuovo quadro caratterizzato da cieli poco nuvolosi, senza indicazioni di un peggioramento significativo.

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