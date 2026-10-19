Tunnel del Tenda, conclusi i lavori sui tornanti si va verso ripristino della circolazione ordinaria senza limitazioni: ecco quando

TORINO – Attraverso un comunicato ufficiale Anas ha voluto precisare che l’ultima delibera della Commissione Intergovernativa ha previsto la chiusura del traforo da lunedì 21 settembre a giovedì 29 ottobre per consentire l’esecuzione dei lavori di spostamento del primo tornante sul versante francese, intervento che per la natura delle lavorazioni di movimento terre risulta incompatibile con la circolazione lungo il tracciato stradale.

Ed è con lo stesso provvedimento che, inoltre, è stata disposta l’apertura al transito nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 23 da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre.

Nessuna ulteriore determinazione è stata ancora adottata per i giorni a seguire. Il 16 ottobre si è svolto un sopralluogo tecnico alla presenza dei tecnici e dei rappresentanti della Commissione Intergovernativa per la verifica dell’andamento dei lavori, nel corso del quale è stata condivisa la necessità tecnica di completare attività di finitura che consentono, come previsto, la riapertura per fasce orarie, circostanza che sarà oggetto di formale determinazione da parte della Commissione Intergovernativa e che Anas comunicherà tempestivamente attraverso i propri canali istituzionali.

Si legge nella nota

Al riguardo Anas conferma la conclusione dei lavori sui tornanti e il ripristino della circolazione ordinaria senza limitazioni a decorrere dal 30 novembre.

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