Anticipata al 21 settembre la chiusura del tunnel di Tenda, fino al 29 ottobre

LIMONE PIEMONTE – Il cambiamento climatico ha conseguenze inaspettate. Influisce anche sui lavori alle infrastrutture, se è vero che è soprattutto grazie alla scarsità di piogge che le operazioni eseguite durante i mesi estivi sui tornanti in terra francese sono proseguite più rapidamente del previsto. Per via di questa accelerazione sulla tabella di marcia, la Commissione Intergovernativa delle Alpi del Sud (CIG) ha deciso di anticipare la chiusura totale del Tunnel di Tenda. Inizialmente prevista per il 5 ottobre, comincerà invece il 21 settembre.

L’obiettivo ora è quello di accelerare, evitando possibili intoppi per il meteo autunnale.

La posizione condivisa è emersa durante la riunione convocata ieri mattina, in collegamento con la sala operativa del palazzo della Provincia di Cuneo. All’incontro hanno partecipato da remoto l’assessore regionale Marco Gabusi, il presidente della Provincia Luca Robaldo e i sindaci di Cuneo e dei comuni di valle interessati. Anche i rappresentanti degli enti locali hanno espresso un orientamento favorevole, subordinandolo «al rispetto rigoroso del cronoprogramma e a una comunicazione tempestiva e chiara rivolta ai cittadini».

Il traforo non sarà più accessibile al traffico per lavori fino al 29 ottobre. Dopo la riapertura, l’obiettivo è renderla definitiva, senza più fasce orarie di transito, con la circolazione regolata esclusivamente dal semaforo. Restano da definire le modalità e i tempi per il doppio senso di marcia nella galleria.

La chiusura totale si rende necessaria per consentire un completamento delle opere relative agli accessi al nuovo tunnel in valle Roya e degli interventi di manutenzione straordinaria della strada nell’area dell’attraversamento del Tenda.

In dettaglio, le modifiche alla circolazione inizieranno già da lunedì 14 settembre, con la fine della fascia oraria di apertura continuata 6-23 del periodo estivo e il ritorno di tre “finestre” giornaliere. Da lunedì fino al 20 settembre, si potrà circolare il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 6 alle 8, dalle 12,30 alle 13,30 e dalle 18 alle 21; il sabato e la domenica dalle 6 alle 23.

Dal 21 settembre al 29 ottobre scatterà invece la chiusura totale, esclusi i mezzi dell’impresa esecutrice o a servizio della stessa. Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, invece, tornerà la fascia unica continuata, con apertura dalle 6 alle 23.

L’attraversamento della galleria sarà sempre a senso unico alternato da semaforo.

Da confermare ufficialmente le modalità di apertura successive.

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