Il punto sul maltempo in Piemonte: accumuli di quasi 100mm, scuole chiuse nell’Alessandrino

TORINO – Sta entrando nel vivo l’ondata di maltempo che interessa il Piemonte.

Come riportano gli ultimi aggiornamenti del meteorologo Andrea Vuolo, piogge moderate e diffuse hanno ormai raggiunto tutto il Piemonte con la risalita dello Scirocco verso le Alpi occidentali, dove ovunque si registra un rapido incremento degli accumuli pluviometrici soprattutto sulle aree più meridionali della regione: dalla rete Arpa si segnalano già ben 88 millimetri giornalieri a Ponzone (AL) – Bric Berton.

Poco a più a Sud-Ovest, verso Calizzano (SV) l’accumulo dalla mezzanotte è salito già a 153 millimetri, di cui 136 nelle ultime sei ora con superamento della soglia 1. Si sfiorano ormai i 400 millimetri da inizio evento sulla Liguria centrale ad Albissola Marina, nel Savonese, zona fino a ora colpita particolarmente dall’ondata di maltempo in corso sul Nord-Ovest dell’Italia.

Il tutto con una quota neve in graduale calo intorno ai 2.300-2500 metri sulle Alpi. Su pianure e aree di bassa collina temperature in corso comprese tra i 12 e i 16 °C.

Per questo motivo Arpa Piemonte ha diramato una allerta idrogeologica e idraulica arancione nelle zone della regione al confine con la Liguria e gialla su alto Tanaro e settori nord per la giornata di oggi e di mercoledì. La Regione Piemonte ha aperto la Sala operativa della Protezione civile, nella sede di corso Marche a Torino. La struttura sarà attiva da oggi alle ore 18 e proseguirà le attività fino a cessate esigenze. I tecnici seguiranno l’evoluzione della situazione meteo per garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio.

Scuole chiuse nell’Alessandrino

Situazione delicata nell’Alessandrino. La protezione civile della provincia di Alessandria raccomanda prudenza sulla SP31 al km 47 circa, nel territorio comunale di San Salvatore Monferrato, per presenza di tracimazioni di acqua in strada.

Inoltre, i comuni di Tagliolo Monferrato e Gavi informano della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per maltempo nella giornata di domani, 21 ottobre 2026.

Notizia in aggiornamento

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