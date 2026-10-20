Maltempo in Piemonte, allerta arancione nelle zone al confine con la Liguria

TORINO – Arpa Piemonte ha diramato un’allerta idrogeologica e idraulica arancione nelle zone della regione al confine con la Liguria e gialla su alto Tanaro e settori nord per la giornata di oggi e di mercoledì.

Saranno possibili locali esondazioni e fenomeni di versante. Tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi, localmente molto forti tra basso Astigiano e basso Alessandrino e, dalla serata e fino al primo pomeriggio di domani, sull’alto Piemonte. Graduale attenuazione dei fenomeni nella mattinata di domani a partire dai settori sudoccidentali.

Le aree interessate dall’allerta arancione sono quelle del Belbo, del Bormida e dello Scrivia, tra alessandrino, astigiano e cuneese.

La situazione

La violenta perturbazione in arrivo sul Piemonte sta già interessando la Liguria e nelle prossime ore porterà precipitazioni diffuse anche sulla nostra regione. Le piogge sono attese in intensificazione dal pomeriggio di martedì 20 ottobre, con fenomeni moderati o forti in pianura e localmente molto intensi nelle aree montane e pedemontane. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, entro la tarda mattinata di mercoledì 21 ottobre le precipitazioni cumulate potrebbero superare localmente i 150 millimetri.

Nubifragi in Liguria, fino a 197 millimetri ad Albissola Marina

La fase più intensa della perturbazione ha già provocato violenti nubifragi semi-stazionari sul settore orientale del Savonese, in Liguria centrale. Nella mattinata di martedì, la convergenza tra lo Scirocco in risalita dal Tirreno e la Tramontana in discesa dal versante padano ha favorito precipitazioni particolarmente abbondanti.

I picchi pluviometrici hanno raggiunto valori compresi tra 140 e 170 millimetri, con un massimo di 197 millimetri ad Albissola Marina alle 12.15.

Sul Piemonte, alle 12.30, gli accumuli risultavano ancora contenuti, ma già in aumento nelle aree più vicine al confine ligure. I dati della rete meteorologica di Arpa Piemonte indicavano 31 millimetri di pioggia giornaliera a Ponzone e 22 millimetri a Pareto, entrambi in provincia di Alessandria.

Piogge diffuse dal pomeriggio, fenomeni più intensi tra Appennino e Prealpi

L’avanzamento del sistema frontale e del ramo caldo della perturbazione determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il Piemonte a partire dalla metà del pomeriggio di martedì, con precipitazioni in estensione e intensificazione nel corso della serata.

Le piogge potranno risultare moderate o forti sulle pianure, mentre sono attesi fenomeni localmente molto intensi lungo la dorsale appenninica al confine con la Liguria. Precipitazioni abbondanti sono previste anche sul comparto prealpino e pedemontano, dal Canavese al Verbano-Cusio-Ossola.

Maltempo anche nella notte e mercoledì mattina

Le precipitazioni proseguiranno durante la notte tra martedì e mercoledì e nelle prime ore della mattinata del 21 ottobre. Con il transito del fronte freddo, i fenomeni tenderanno a concentrarsi soprattutto sul Piemonte nord-occidentale.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici hanno inoltre rivisto al rialzo i quantitativi di pioggia attesi nelle aree maggiormente esposte. In alcuni settori, gli accumuli complessivi potrebbero quindi superare i 150 millimetri entro la tarda mattinata di mercoledì.

L’evoluzione richiede attenzione soprattutto nelle zone interessate dalle precipitazioni più persistenti e intense. Per gli aggiornamenti sull’evoluzione del maltempo e sulle eventuali criticità, è opportuno fare riferimento ai bollettini ufficiali di Arpa Piemonte e della Protezione civile.

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