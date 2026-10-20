Saluzzo premiata per l’accoglienza degli stagionali dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro

SALUZZO – La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro ha conferito un riconoscimento a Saluzzo (CN) per l’esperienza di accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali. L’attività è stata realizzata grazie alle risorse del Pnrr. «Una scelta lungimirante», «un modello replicabile da altre amministrazioni» ha sottolineato la Commissione nella comunicazione ufficiale.

Il Comune sottolinea come il riconoscimento valorizzi un percorso concreto, costruito per garantire soluzioni abitative dignitose, contrastare il caporalato e superare gli insediamenti abusivi, affrontando un fenomeno complesso attraverso politiche pubbliche e collaborazione tra istituzioni e territorio.

Nella comunicazione ufficiale, la Commissione ha espresso apprezzamento per la capacità del Comune di Saluzzo, in qualità di capofila, di utilizzare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposte concrete ai lavoratori agricoli stagionali.

L’iniziativa fa seguito anche alla visita di alcuni componenti della Commissione parlamentare all’accoglienza diffusa realizzata nell’ex casa del custode del cimitero, avvenuta lunedì 12 ottobre scorso (a cui si riferisce la foto).

La consegna del riconoscimento si terrà giovedì 22 ottobre a Roma, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, durante la giornata conclusiva della terza edizione degli Stati generali della Salute e sicurezza sul lavoro.

«Questo riconoscimento parlamentare dà valore a una scelta precisa: affrontare il tema del lavoro agricolo stagionale non soltanto sul piano dell’emergenza, ma costruendo condizioni di vita dignitose e promuovendo legalità e inclusione» – spiega l’amministrazione comunale – «Un’esperienza che dimostra come i Comuni possano svolgere un ruolo decisivo nel trasformare risorse e collaborazione istituzionale in risposte concrete, capaci di incidere sul territorio e di offrire un modello anche ad altre realtà».

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