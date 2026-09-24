Saluzzo: sette persone coinvolte in uno scontro stradale tra più veicoli, una donna è morta

SALUZZO – È drammatico il bilancio di un violento scontro stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi a Saluzzo, nel Cuneese: una donna ha perso la vita.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, sulla strada regionale 589 “dei laghi di Avigliana”, nel tratto compreso nei pressi dell’ incrocio in direzione Cervignasco, sono rimasti coinvolti in un brutto sinistro stradale due autovetture e un autoarticolato. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.

Sette le persone rimaste coinvolte. Ad avere la peggio una donna di 38 anni, conducente di una Fiat Punto, che purtroppo ha perso la vita. Le altre sei persone hanno riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia locale per i soccorsi e gli accertamenti sulla dinamica dei fatti. Presente anche il personale Anas, strada chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Notizia in aggiornamento

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