Si presenta sotto casa della ex violando il divieto di avvicinamento: arrestato un 28enne a Torino

TORINO – Un 28enne sottoposto a misura cautelare è stato arrestato dalla polizia nei giorni scorsi, dopo essersi presentato sotto casa della ex. Siamo nel quartiere San Salvario, a Torino: qui l’uomo è stato segnalato al 112 mentre suonava ripetutamente al citofono dell’ex fidanzata, dalla quale doveva mantenere una distanza minima di 1 km.

Il 28enne è infatti destinatario di una misura emessa dal tribunale di Torino nel luglio scorso che gli prescriveva il divieto di avvicinamento alla donna e una tale distanza minima da mantenere da lei, dalla sua abitazione e dai luoghi da lei frequentati. Prescrizione che è stata violata dal 28enne, costandogli l’arresto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese