AlessandriaCronaca
Novi Ligure, viola la misura cautelare e tenta di introdursi in casa della moglie: 30enne arrestato
La donna, vittima di maltrattamenti, si è barricata in una stanza e ha chiamato il 112
NOVI LIGURE – È stato arrestato l’uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, responsabile della violazione del divieto di avvicinamento. Una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione e una Gazzella della Sezione Radiomobile sono infatti intervenute nella notte per prestare soccorso a una donna vittima di maltrattamenti in famiglia.
Cosa è successo
Nonostante la misura cautelare in atto dallo scorso giugno, emessa dal tribunale di Alessandria a seguito di ripetuti episodi di maltrattamenti avvenuti nell’ultimo anno, l’uomo si è appostato nei pressi dell’abitazione della donna e, atteso lo spegnimento delle luci al piano terra, ha scavalcato la recinzione ed è entrato nell’immobile infrangendo una finestra.
La vittima, sorpresa dal rumore, si è barricata in una stanza e ha chiamato il 112. A quel punto, l’uomo ha tentato la fuga a bordo della propria autovettura, ma è stato bloccato a pochi metri dall’abitazione dai carabinieri tempestivamente intervenuti.
Il 30enne è stato arrestato per la violazione del provvedimento cautelare e la tentata intrusione nell’abitazione della moglie e denunciato per guida senza patente, poiché già ritirata nel corso di un precedente controllo stradale.
La donna è stata accompagnata in stato di shock al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari del caso, mentre l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale.
Come chiedere aiuto
Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.
Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).
Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese