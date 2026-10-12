Novi Ligure, viola la misura cautelare e tenta di introdursi in casa della moglie: 30enne arrestato

NOVI LIGURE – È stato arrestato l’uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, responsabile della violazione del divieto di avvicinamento. Una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione e una Gazzella della Sezione Radiomobile sono infatti intervenute nella notte per prestare soccorso a una donna vittima di maltrattamenti in famiglia.

Cosa è successo

Nonostante la misura cautelare in atto dallo scorso giugno, emessa dal tribunale di Alessandria a seguito di ripetuti episodi di maltrattamenti avvenuti nell’ultimo anno, l’uomo si è appostato nei pressi dell’abitazione della donna e, atteso lo spegnimento delle luci al piano terra, ha scavalcato la recinzione ed è entrato nell’immobile infrangendo una finestra.

La vittima, sorpresa dal rumore, si è barricata in una stanza e ha chiamato il 112. A quel punto, l’uomo ha tentato la fuga a bordo della propria autovettura, ma è stato bloccato a pochi metri dall’abitazione dai carabinieri tempestivamente intervenuti.

Il 30enne è stato arrestato per la violazione del provvedimento cautelare e la tentata intrusione nell’abitazione della moglie e denunciato per guida senza patente, poiché già ritirata nel corso di un precedente controllo stradale.

La donna è stata accompagnata in stato di shock al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari del caso, mentre l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

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