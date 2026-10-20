Stadio Olimpico Grande Torino, Lo Russo avverte Cairo: progetto entro dicembre o si andrà a bando

TORINO – Il futuro dello stadio Olimpico Grande Torino passa dalla proposta del Torino FC, che entro il 31 dicembre 2026 dovrà presentare al Comune un progetto per la gestione dell’impianto. In caso contrario, Palazzo Civico è pronto ad avviare una gara pubblica per assegnare la concessione. A chiarirlo è stato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenuto ai microfoni di To Radio.

La società granata, guidata dal presidente Urbano Cairo, aveva annunciato a fine aprile di essere al lavoro su un progetto di partenariato, allo studio anche con il Politecnico di Torino. Al momento, però, la proposta non è ancora arrivata agli uffici comunali e il tempo a disposizione sta per scadere.

Stadio Olimpico, il Comune prepara il bando per il 2027

Lo Russo ha spiegato che l’amministrazione è in attesa del progetto annunciato dal club, ma che, in assenza di novità entro i termini previsti, sarà necessario procedere con una gara pubblica.

«Noi siamo in attesa di ricevere la proposta di project che è stata annunciata dalla società: qualora questa non arrivi, noi siamo obbligati per legge ad andare a bando», ha dichiarato il sindaco.

L’ipotesi di una procedura pubblica per la concessione dello stadio non è soltanto teorica. Secondo quanto riferito da Lo Russo, gli uffici comunali stanno già lavorando in una fase avanzata alla preparazione del bando, in vista di un possibile avvio nel 2027.

«Noi siamo agli sgoccioli del tempo utile e ovviamente, qualora non arrivasse la proposta nei tempi previsti, gli uffici sono già pronti appunto a fare il bando di concessione», ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando di non comprendere ancora le ragioni del ritardo nella presentazione del progetto da parte della società granata.

Il contratto del Torino FC è stato prorogato fino al termine della stagione

La questione riguarda il futuro della gestione di uno degli impianti sportivi più importanti della città. Attualmente il Torino FC utilizza lo stadio Olimpico Grande Torino in affitto.

Il precedente contratto di concessione è scaduto il 30 giugno 2025 ed è stato prorogato per 18 mesi, garantendo al club la possibilità di continuare a utilizzare l’impianto fino al termine della stagione sportiva in corso.

La società di Urbano Cairo ha quindi ancora poco più di due mesi per presentare la proposta di partenariato annunciata nei mesi scorsi. Se il progetto non dovesse arrivare entro il 31 dicembre 2026, il Comune potrà procedere con la gara pubblica per individuare il concessionario.

Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire quale strada verrà scelta per la gestione dello stadio granata: un accordo basato sulla proposta del Torino FC oppure una procedura pubblica avviata dall’amministrazione comunale.

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