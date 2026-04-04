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Il Toro verso la cessione? Dopo Bank of America Urbano Cairo a colloquio con il manager Marco Fassone

Si parla infatti di ripetuti colloqui tra il presidente Urbano Cairo e Marco Fassone

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1 giorno fa

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TORINO – Si attendevano novità riguardo alle voci il futuro del Torino Football Club che potrebbe “parlare” americano. Da settimane, nei corridoi delle grandi banche d’affari, circola un dossier riservato che riguarda lo storico club granata gestito da  Bank of America.

Per approfondire:

E questa novità pare sia arrivata: si parla infatti di ripetuti colloqui tra il presidente Urbano Cairo e Marco Fassone, manager con esperienza diretta nelle operazioni di vendita di Inter e Milan. Fassone che- sia chiaro – non sarebbe il successore di Cairo, ma una figura chiave per intermediare la possibile cessione delle quote granata. La presenza di una banca d’affari internazionale e di un advisor esperto rende per la prima volta credibile l’ipotesi di vendita.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, tra i nomi che circolano compare il fondo statunitense Bain Capital, legato a Fassone e già presente con interessi anche in Italia.

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